Turistlere uyuşturucu madde satan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs yakalandı. Şahsın evinde ve aracında uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sarılar Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmada, T.E. isimli şahsın turizm amacıyla bölgeye gelen turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan şahsın evinde ve aracında yapılan aramada; 5 parça halinde 28 gram skunk uyuşturucu maddesi, 1 adet 9 milimetre tabanca, 6 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa