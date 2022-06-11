Turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli yakalandı - Haberler

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Turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli yakalandı

Antalya'da Rus turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli, çaldığı parayla birlikte yakalandı.

Antalya'da Rus turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli, çaldığı parayla birlikte yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil amacıyla kente gelen A.G. (54), yolda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından durduruldu ve çantasında bulunan 800 TL'si gasp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.K. (33), olduğunu tespit etti. JASAT'ın yaptığı takip sonucu şüpheli İ.K., gasp ettiği 800 TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gasp edilen para ise turiste geri verildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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