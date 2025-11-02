Haberler

Turist Kafilesinin Şoförü Denizli'de Ölü Bulundu

Turist Kafilesinin Şoförü Denizli'de Ölü Bulundu
Güncelleme:
Antalya'dan Denizli'ye turist kafilesi getiren otobüs şoförü Atakan Bek, konakladığı otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'dan turist kafilesini Denizli'ye getiren 47 yaşındaki otobüs kaptanı Atakan Bek, Pamukkale Karahayıt'taki bir otel odasında ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Denizli'ye gezi için gelen turist kafilesinin şoförü Atakan Bek'den bir süre haber alınamadı. Durumdan şüphelenen turist ve otel çalışanları merak ederek şoförün kaldığı odaya giderek kapıyı çaldılar. Atakan Bek'in kapı açmaması üzerine otel personeli yedek anahtarı kullanarak odaya girdi. Atakan Bek' hareketsiz yatarken bulan otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine otele Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Atakan Bek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
