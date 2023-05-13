Turgutlu ve Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinden düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinden düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin üzerinde, motosikleti ve ikametinde yapılan aramada 63 adet sentetik ecza hapı, 4 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli S.K. (23) ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise üst aramasında 0,48 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir şahsın evine baskın düzenlendi. Operasyonda satışa hazır halde 5 parça toplamda 4,90 gram metamfetamin maddesi, 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan M.A. (39) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA