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Turgutlu Şehitliğinde büyük saygısızlık

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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki şehitlikte bulunan şehit kabirlerinin etrafındaki çöpler, şehit aileleri ve duyarlı vatandaşları rahatsız ediyor. Bazı gençlerin uygunsuz hareketler yaparak çöplerini bırakması tepkiye neden oldu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, bu duruma tepki göstererek gençlerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki şehitlikte bulunan şehit kabirlerinin etrafındaki çöpler başta şehit aileleri olmak üzere duyarlı tüm vatandaşları rahatsız etti. Bazı gençlerin ellerindeki yiyecek ve içeceklerle şehit mezarlarının etrafında uygunsuz hareketler yapıp çöplerini bırakması tepkiye neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki şehitlikte bulunan şehit kabirlerinin etrafını kendilerine mesken tutanlar şehitliğin maneviyatına zarar veriyor. Şehit aileleri duruma tepki gösterirken bir tepki de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'dan geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son günlerde Turgutlu ilçemizde bulunan şehitlerimizin mezarlarına yönelik maalesef çok üzücü ve kabul edilemez olaylarla karşı karşıya kalmaktayız. Çevrede bulunan bazı okulların öğrencileri ve gençler tarafından şehitliklerimize çöp atıldığı ve uygunsuz hareketlerde bulunulduğu bilgisi bizleri derinden yaralamıştır. Bu tür davranışlar, milletimizin en değerli varlıkları olan şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılan büyük bir saygısızlıktır. Şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların manevi huzurunu zedeleyecek, hatıralarına saygısızlık edecek her türlü davranışa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu noktada, özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Şehitliklerimize ve milli değerlerimize olan saygının önemi konusunda farkındalık oluşturmak için ilgili okullarımız ve ailelerimizle işbirliği içinde olacağız. Bununla birlikte, bu tür olayların tekrarlanmaması adına gerekli güvenlik önlemlerini kamu kurumlarımızla birlikte alacağımızı ve şehitliklerimizin korunması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi belirtmek isterim. Turgutlu halkı olarak, bizlere emanet edilen bu kutsal değerlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hep birlikte, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve onlara layık bir şekilde saygı göstermek için el ele vermeliyiz. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya, çevremizdeki gençlerimizi de bilinçlendirmeye davet ediyorum. Şehitlerimize yapılan bu saygısızlığı hep birlikte durdurmalı ve bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması için gerekli hassasiyeti göstermeliyiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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