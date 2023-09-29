Turgutlu'nun tanınmış avukatı evinde hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin tanınmış avukatlarından Ünal Harcanoğlu evinde hayatını kaybetti.

Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bekçi Hasan Çırak Sokak'ta ikamet eden avukat Ünal Harcanoğlu'nun (84) bulunduğu odadan gelen düşme sesini duyan eşi Sema Harcanoğlu, eşine seslenerek odaya girmeye çalıştı. Kapıyı açamayan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal Harcanoğlu'nun bulunduğu odaya giren itfaiye ekipleri, Harcanoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, Harcanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Turgutlu'nun tanınan avukatlarından olan Harcanoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA