Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Manisa'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İlçede bir apart ve araçta yapılan aramalarda 9 parça halinde 505,63 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İ.G. (23) ve E.A. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu Narkotik Manisa 3. Sayfa Haberler

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