Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapıla operasyonlarda gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 13 Ekim tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında, 31 flaster halinde toplam 434 adet sentetik ecza ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan H.O. (25), M.K. (27) ve F.S. (25) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA