Haberler

Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 434 adet sentetik ecza ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 3 şahıs tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapıla operasyonlarda gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 13 Ekim tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında, 31 flaster halinde toplam 434 adet sentetik ecza ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan H.O. (25), M.K. (27) ve F.S. (25) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.