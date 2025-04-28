İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Putin geçici ateşkes ilan etti

Putin'den Ukrayna'da 3 günlük ateşkes! Özel bir sebebi var
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Şoförü ifade verdi! Fon vurgununda Fatih Terim'i zora sokacak sözler

Şoförü ifade verdi! Fon vurgununda Terim'i zora sokacak sözler

Turgutlu'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Turgutlu'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolda karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı adam, çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri tarafından yaralandı. Adam, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ortasında kalan yaya vatandaş çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların birinin çarpması sonucu yola savrularak yaralandı.

Olay, 22 Nisan Salı günü 17.23'te Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde ara yoldan gelen bir otomobille ana yolda giden ticari bir araç çarpıştı. Kaza anında çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama vurarak yola savurdu.

Bir işyerine ait güvenlik kamerasına, kazanın meydana gelişi ve kazanın ortasında kalan yaşlı adamın araç çarpmasıyla yola savrulması anbean yansıdı.

Kazada yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.