Turgutlu'da Trafik Kazası: Onur Çelik Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Onur Çelik isimli genç, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 5 Aralık Perşembe günü akşam saat 23.00 sıralarında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmişti.

Onur Çelik (30) idaresindeki 35 YV 699 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ali Yılmaz (29) idaresindeki 34 FDG 765 plakalı kamyonet çarpışmış ve 1'i ağır toplam 6 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Çelik, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Talihsiz genç bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçede esnaflık yapan Çelik ailesinin üyesi olan Onur Çelik'in ölüm haberi ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. - MANİSA