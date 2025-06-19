Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesi Musacalı Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 FDS 414 plakalı kamyon, Arif Alakoç idaresinde İzzettin Mahallesi istikametinden Turgutlu yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mustafa Altınay yönetimindeki 35 PEN 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki dere yatağına savruldu.

Kazaya karışan araçlarda sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe Sayar (1972), Kezban Dumlupınar ve Aleyna Altınay yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.