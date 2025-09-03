Haberler

Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Musalar Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet C. idaresindeki 45 ALV 120 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kamyonette sıkışan yaralılar sürücü Ahmet C. ile Tuğçe C. araçtan çıkarılmasının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
