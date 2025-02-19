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Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, İzmir yolu üzerindeki Çepnidere Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Turgutlu İzmir yolu üzeri Çepnidere Mahallesi kavşağında meydana geldi. Turgutlu yönünden İzmir istikametine giden Mustafa Ö. idaresindeki 45 PV 634 plakalı hafif ticari araç ile Turgutlu eski Manisa yolundan E-96 karayoluna çıkan Zübeyde E. idaresindeki 45 ZC 4116 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü Zübeyde E. ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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