Turgutlu'da TIR ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayda sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir - Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşaktan dönen İ.D. idaresindeki 09 ASD 234 plakalı tır ile İzmir yönünden Turgutlu istikametine giden İ.E. idaresindeki 45 ART 489 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tır sürücüsü İ.D. ile otomobilde sıkışan İ.E. ve Ü.E. yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan Veysel Okkay 'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Veysel Okkay'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

