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Turgutlu'da Sürücü Frene Değil Gaza Bastı, Telefoncu Dükkanına Girdi

Turgutlu'da Sürücü Frene Değil Gaza Bastı, Telefoncu Dükkanına Girdi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hafif ticari araç, yol kenarındaki telefoncu dükkanına dalarak maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada gaz yerine frene basan sürücü telefoncu dükkanına daldı.

Kaza Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi Altınırmak Sokakta meydana geldi. Emel Sokak üzerinden Altınırmak Sokağa çıkan Türkan K. idaresindeki 48 KP 989 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün iddiaya göre, fren yerine gaza basması üzerine yolun karşısında bulunan telefoncu dükkanına girdi.

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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