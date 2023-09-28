Turgutlu'da Silah Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda silah ticareti yaptıkları tespit edilen V.S. ve K.S. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde haklarında silah ticareti yaptıkları istihbaratı alınan şahısların evlerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla elde ettikleri silahları satmaya çalıştıkları öğrenilen V.S. ve K.S. isimli şahısların evlerine operasyon yapıldı.
Şahısların evlerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.S. ile K.S. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - MANİSA