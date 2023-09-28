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Turgutlu'da Silah Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda silah ticareti yaptıkları tespit edilen V.S. ve K.S. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.