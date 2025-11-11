Haberler

Turgutlu'da Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi Sahibi Dolandırıcılık İddiasıyla Şikayet Edildi

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi sahibi hakkında, arkadaşlık kurduğu Erdal Kolay'ın mobil bankacılık hesabından toplam 1 milyon lira çekip kendi hesabına aktardığı iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Erdal Kolay, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi sahibinin, arkadaşlık kurduğu Erdal Kolay'ın mobil bankacılık hesaplarından üç gün içinde toplam 1 milyon para çekerek kendi hesabına aktardığı öne sürüldü. Mağdur Kolay, tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl psiko-teknik değerlendirme ve ehliyet işlemleri için bir merkeze başvuran Erdal Kolay, merkezin sahibi ile arkadaşlık kurdu. Bir süre sonra ikili zaman zaman bir araya gelerek çay içip sohbet etmeye başladı. İddiaya göre, merkez sahibi, bu buluşmaların birinde Kolay'ın telefonunu alarak e-Devlet üzerinden belgesini kontrol edeceğini söyledi.

Telefonu alan şüpheli, Erdal Kolay'ın mobil bankacılığına girerek önce 300 bin lira kredi çekip kendi hesabına aktardı. Ertesi gün kredi kartından sanal POS üzerinden 350 bin TL, bir sonraki gün ise esnek hesaplardan 350 bin TL kullanarak yine kendi hesabına gönderdi. Durumu bankadan gelen bilgilendirme mesajlarıyla fark eden Kolay, şüpheliyle konuşmaya gittiğinde tehdit edildiğini öne sürdü. Bunun üzerine avukatı Emre Ateş ile birlikte Turgutlu Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

"Dekontları sunduk, cezalandırılmasını istiyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Erdal Kolay'ın avukatı Emre Ateş, "Müvekkilimiz Erdal Kolay yaklaşık bir yıl önce şüpheli Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi'nin sahibi olan şahısla ehliyet işi için görüşmüş, anlaşmış ve aralarında bir arkadaşlık meydana gelmiş. Müvekkilim kendisi güveninden dolayı arkadaşlık ilişkilerinden dolayı ara ara birlikte oturup çay içmeler, muhabbet etmeler, sohbet etmeler gerçekleşmiş. Bu konuyla alakalı en son yaklaşık bir ay kadar önce ekimin başında müvekkilimizi dolandırmıştır. Bu dolandırma işlemi de şu şekilde olmuştur. Müvekkilimin telefonunu alarak müvekkilin hesabından kendi hesabına yaklaşık 300 bin lira kredi çekip göndermiştir. Yine ertesi gün aynı şekilde 350 bin lira kredi kartı geçip onu da kendi hesabına EFT yapmıştır. Yine bir diğer günde yaklaşık 350 bin lira kadar esnek hesaplardan kullanıp onları da kendi hesabına havale etmiştir. Bunlarla ilişkin dekontlarımız elimizde savcılığa gidip suç duyurumuzu yaptık. Savcılığın gerekli işlemleri yapmasını bekleyeceğiz" dedi.

Olayın mağduru Erdal Kolay ise yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, güveninin sarsıldığını ve mağdur edildiğini ifade ederek, mağduriyetinin giderilerek şahsın cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
