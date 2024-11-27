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Turgutlu'da PKK/KCK Operasyonu: 1 Şahıs Tutuklandı

Turgutlu'da PKK/KCK Operasyonu: 1 Şahıs Tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve mermi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi. Operasyonun ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Adli makamlarca yapılan işlemler sonucunda 7 kişi serbest bırakılırken, 1 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs ise tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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