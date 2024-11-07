Turgutlu'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halinde yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralı yok.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halinde yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Devlet Hastanesi Acil kısmı karşısında boş alanda park halinde duran Katibe K.'ya ait 45 KA 5588 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. - MANİSA
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