Turgutlu'da Öğrenci Servisinde Yangın Paniği

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çocukları almak için duran öğrenci servisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Araçta bulunan 13 çocuk, sürücünün hızlı müdahalesi sayesinde son anda tahliye edildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerinde meydana geldi. Bir okula öğrenci taşıyan 45 J plakalı midibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden şoför, büyük bir soğukkanlılıkla araçta bulunan 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, midibüs ve yakınında park halinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangının araçtaki kalorifer aksamından çıktığı tahmin ediliyor. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA