Turgutlu'da Kediyi Vuran Şahsın Serbest Bırakılmasına Tepki

Turgutlu'da Kediyi Vuran Şahsın Serbest Bırakılmasına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin önüne pisleyen bir kediyi pompalı tüfekle öldüren 69 yaşındaki N.T.'nin serbest bırakılmasına mahalleli büyük tepki gösterdi. Olayın ardından vatandaşlar, kedinin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin önüne pislediği gerekçesiyle bir kediyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına mahalleli tepki gösterdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs iddiaya göre evinin önüne pislediği gerekçesiyle mahallelilerin baktığı bir kediyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Mercan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde oturan 69 yaşındaki N.T. isimli şahıs akşam saatlerinde evinden elinde pompalı tüfekle çıkarak sokakta bulunan ve mahallede yaşayan bazı vatandaşların beslediği bir kediyi vurarak canına kıydı. Mahalle halkının büyük tepki gösterdiği N.T. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ifadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer taraftan mahallede yaşayan vatandaşlar da yaşanan olaya tepki gösterdi. Olay sırasında sokağın karşısında bulunan kıraathanede oturan ve olayı gören Fehmi Uslucan isimli vatandaş silah sesinin duyduğu ilk anda birini vurduklarını düşündüğünü sonra olay yerine yaklaştığında ise öldürülen kediyi gördüğünü söyledi. Uslucan, "Ben ilk anda birini vurdular dedim sonra bir baktım adam elinde pompalıyla, kedi kan revan içinde yerde yatıyor şok olduk. Yazıktır günahtır ağzı var dili yok bu canlılardan ne isterler anlamıyorum. Kedi öldürmek nedir? Bugün kediyi öldüren yarın bizim çoluk çocuğumuza sıkar. Biz şikayetçiyiz, bunlara ağır cezalar verilmeli" şeklinde konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan N.T.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.