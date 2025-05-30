Turgutlu'da kedi öldüren şahıs tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 27 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda apartmanının önünde sokakta bulunan kediyi tüfekle vurarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan ve alınan ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay; Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Mercan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre mahalledeki bazı vatandaşların beslediği kedinin, oturduğu apartmana pislediğini ve kokuya neden olduğunu gerekçe gösteren Nedim T. evinde bulunan tüfek ile kediyi vurarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Nedim T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken vatandaşların tepkisine neden oldu. Savcılığın serbest bırakılmaya itiraz etmesinin ardından Nedim T. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Nedim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.