Üye Girişi
Haberler

Turgutlu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Turgutlu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan dolu makaron sigara ve kaçak tütünler ele geçirildi. 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 135 bin 398 adet dolu makaron sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince; E.A.(50), Ç.D.(38), A.U.(70), H.Ö.U.(43), C.K.(49), M.K. (33) ve S.T. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan; 135 bin 398 adet dolu makaron sigara, 745 kg açık kıyılmış sarmalık tütün, 5 milyon 531 bin 370 adet boş makaron, 12 adet kompresörlü elektronik sigara sarma makinası, 4 adet hava kompresörü, 430 adet kesilmiş ikiz bandrol, 112 bin adet kilitli poşet, 21 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi

 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

Belediyenin yaptığı kira zammı, kadın işletmeciyi isyan ettirdi
İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.