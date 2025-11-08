Haberler

Turgutlu'da İşçi Demir Kalıp Altında Kaldı, Hayatını Kaybetti

Turgutlu'da İşçi Demir Kalıp Altında Kaldı, Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaatta çalışan İran uyruklu işçi, üzerine düşen 600-700 kilogram ağırlığındaki demir kalıp nedeniyle ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerine demir kalıp düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Setüstü Sokak'ta eski stadyum alanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan İran uyruklu Kahraman Süleyman'ın üzerine yaklaşık 600-700 kilogram ağırlığındaki demir kalıp düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
