Turgutlu'da İşçi Demir Kalıp Altında Kaldı, Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerine demir kalıp düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Setüstü Sokak'ta eski stadyum alanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan İran uyruklu Kahraman Süleyman'ın üzerine yaklaşık 600-700 kilogram ağırlığındaki demir kalıp düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA