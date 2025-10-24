Haberler

Turgutlu'da Gümrük Kaçağı Parfüm Operasyonu

Güncelleme:
Polis ekipleri, Turgutlu'da bir araçta yaptığı aramada 2 bin 710 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik Turgutlu ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin 710 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler M.P. (46) isimli şahsın sevk ve idaresindeki aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 710 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.P. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
