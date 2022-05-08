Turgutlu'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutlu'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Turgutlu'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Turgutlu'nun İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.O. yönetimindeki 45 ZC 2570 plakalı motosiklet, yolun sol tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.O. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title