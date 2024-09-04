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Turgutlu'da çıkan yangın sonrası komşular arasında kavga çıktı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından çatı katında oturan Osman K. ile komşuları arasında ise kavga çıktı. Komşular, Osman K.'nın hobi evi olarak kullandığı katta yanıcı maddeler bulunduğunu ve daha öncede yangın çıktığını anlatarak, kendilerini ve ailelerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından çatı katında oturan Osman K. ile komşuları arasında ise kavga çıktı. Komşular, Osman K.'nın hobi evi olarak kullandığı katta yanıcı maddeler bulunduğunu ve daha öncede yangın çıktığını anlatarak, kendilerini ve ailelerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Yangın, Turgutlu ilçesi Yeni Mahalle Çamlıca Sokak numara 70'te bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Aynı binanın zemin katında saz satışı da yapan Osman K.'nın çatı katını da hobi evi olarak kullandığı ve burada da saz imalatı yaptığı iddia edildi.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri binaya ve yan binalara sıçramasına izin vermeden yangını söndürürken, yangının söndürülmesinin ardından çatı katında saz imalatı yaptığı iddia edilen Osman K. ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı. Bina ve mahalle komşuları daha öncede aynı yerde yangın çıktığını belirterek, yanıcı maddelerin bulunduğu kat sebebiyle kendilerini ve ailelerini güvende hissetmediklerini ve bir an önce buna bir çözüm bulunmasını söyledi.

Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Güncel manisa Yaşam

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