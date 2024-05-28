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Turgutlu'da Çalınan Motosiklet Akhisar'da Bulundu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalınan motosiklet, Akhisar ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından bulundu. Çalıntı motosiklet, hızlı bir şekilde emniyete teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalınan motosiklet Akhisar ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sonunda bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat: 13.45'te Hacı İshak Mahallesi 247/3 sokak üzerinde devriye gezen polis ekipleri, dikkatli çalışmaları sonucunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Turgutlu Polis Merkezi Amirliği'nde çalıntı kaydı bulunan bir motosikleti tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, devriye ekiplerinin titiz ve dikkatli çalışmaları sayesinde çalıntı motosiklet hızlı bir şekilde tespit edilerek gerekli işlemler için emniyete teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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