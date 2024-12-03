Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Turgutlu'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı

Turgutlu'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çalıştığı lokantanın önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 09.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta meydana gelen olayda 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından silahla vuruldu. İddiaya göre Mehtap Yarbeğ'in çalıştığı lokantanın önüne gelen şahıs 3 el ateş ederek boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehtap Yarbeğ'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken Mehmet Yarbeğ'in suç aleti silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eteğinin altındaki mekanizma merak konusu
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
img

Okul servisinde iğrenç olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.