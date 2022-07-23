Turgutlu'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından bir üzüm bağına düzenlenen operasyonda 118 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde O.G. ve Y.T'ye ait üzüm bağlarında Hint keneviri ekimi yapıldığı istihbaratını elden eden jandarma ekipleri bahse konu bağlara operasyon düzenlendi. Üzüm bağlarında yapılan aramada boyları 2,5 ile 3 metre arasında değişen toplam 118 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden Y.T. jandarma tarafından yakalanırken, diğer şüpheli O.G'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa