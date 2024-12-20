Turgut Toydemir'in Vurulduktan Sonra Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ünlü mimar Turgut Toydemir'in vurulmasının ardından yaşanan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri basına yansıdı. Beykoz'da polis memuru tarafından vurulan Toydemir'in aracıyla refüje çıktığı ve kaza yaptığı görülüyor.
Ünlü mimar Turgut Toydemir'in vurulduktan sonra kaza yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Beykoz'da polis memuru tarafından trafikte seyir halindeyken aracında vurularak hayatını kaybeden mimar Turgut Toydemir'in vurulduktan sonra aracıyla ilerlediği anlar ve kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, Toydemir'in vurulduktan sonra aracının refüje çıktığı ve kaza yaptığı görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa