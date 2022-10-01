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Tur otobüsü yolda kaldı, vatandaşların imdadına jandarma yetişti

3. Sayfa Haberleri

Tur otobüsü yolda kaldı, vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Tunceli'de yolda kalan tur otobüsündeki vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Tunceli'de yolda kalan tur otobüsündeki vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yolda kalan tur otobüsündeki vatandaşlarımızın imdadına jandarmamız yetişti. Ovacık-Hozat Karayolu üzerinde araç arızası sebebiyle mahsur kalan vatandaşlarımız, jandarmamıza ve Hozat Belediyesine ait araçlar ile mahsur kaldıkları yerden Hozat ilçemize getirildi. Vatandaşlarımız, yardımlarından dolayı jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Biz de jandarmamıza ve Hozat Belediyesine teşekkür ediyoruz" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Tunceli 3. Sayfa Haberler

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