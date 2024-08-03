Tur otobüsü yan yattı: 43 kişi bir saatte kurtarıldı

KOCAELİ - İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen tur otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Otobüste bulunan 43 kişi bir saatlik operasyonla kurtarıldı. Kimsenin yara almaması yüreklere su serpti.

Kartepe ilçesi SEKA Kamp yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kul yönetimindeki 34 FZY 926 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken karşıdan gelen araca yol vermek istedi. Yolun dar olması sebebiyle aracın tekeri yoldan boşluk alana düştü. 30-40 metre araç sürüklenerek yan durdu. Otobüsteki 42 yolcu ve sürücü Ramazan Kul, araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın güvenliğini sağladıktan sonra kurtarma operasyonuna başladı. Aralarında çocuklarında olduğu toplam 43 kişi ekipler tarafından merdiven yardımıyla pencereden yaklaşık bir saatte kurtarıldı. Bazı yolcular panik geçirirken, yaralanan kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Tur otobüsünün İstanbul'dan geldiği öğrenilirken sürücü Ramazan Kul, "Kendimi sağ tarafa atarken, teker sağa düştü. 30,40 metre sürüklendik" derken bir yolcu ise olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını, İstanbul'dan gezi için geldiklerini söyledi.