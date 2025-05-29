Tüpçü, Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Kurtardı

Tüpçü, Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sulama kanalına düşen 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu, yoldan geçmekte olan tüp dağıtıcısı kurtardı. Kalbi duran çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Su kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuğu tüpçü kurtardı: Çocuğun kanala atlama anı kamerada

ANTALYA - Antalya'da DSİ'ye ait sulama kanalına giren ve suyun dibinde hareketsiz kalan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu o sırada tesadüfen yoldan geçmekte olan tüp dağıtıcısı kurtardı. Kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından yeniden hayata döndürülen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

ç

Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Emek Camii önünde meydana gelen olayda, 2 arkadaşıyla birlikte DSİ'ye ait sulama kanalına giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Yalı, kanala atladığı anda suyun dibine battı. Yanındaki arkadaşları, Muhammed'in suyun yüzüne çıkmaması üzerine olay yerinin yakınındaki araçta bulunan Hasan Gün'den yardım istedi. Hiç düşünmeden kanala giren Hasan Gün, su içerisinde hareketsiz vaziyetteki küçük çocuğu kanaldan çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı.

Sudan çıkartıp ilk müdahaleyi yaptı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları müdahale ile talihsiz çocuğun duran kalbini yeniden alıştırırken, çocuk Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammed Yalı, Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tüp dağıtımı yaparken yorulduğunu ve biraz dinlenmek için Emek Camii'nin önüne aracı çektiğini belirten Hasan Gün "2 çocuk arkadaşlarının kanalda boğulduğunu söyleyince hiç düşünmeden üzerimi bile çıkarmadan kanala girdim. Çocuk, yüzüstü hareketsiz bir şekilde suyun dibinde yatıyordu. Kucaklayıp sudan çıkardım. Ağzından köpük ve kan geliyordu. Müdahale etmeye çalıştım. Ambulans geldi ve çocuğu ambulansa alıp götürdüler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis başkanlığına sunulacak

İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Tüm gözler saat 15.00'e çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

Öğrencisini bu hale getiren öğretmen için karar verildi
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.