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Kandıra'da tüp yüklü kamyonun çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüp yüklü kamyonun kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da şarampole devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüp yüklü kamyonun kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 UT 6305 plakalı Iveco marka tüp yüklü kamyon, Kandıra-Kefken Yolu Şehit Mustafa Koç Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 34 BPH 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta şarampole devrilirken, kamyon sürücüsü F.K. ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise patlama ve yangın çıkma ihtimaline karşı tüplere köpükle müdahale etti. Yaralılardan F.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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