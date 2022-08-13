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Tüp hırsızları yakalandı

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Tüp hırsızları yakalandı Giresun'un Batlama Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden 400 adet mutfak tüpü çalan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tüp hırsızları yakalandı

GİRESUN - Giresun'un Batlama Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden 400 adet mutfak tüpü çalan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Batlama Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait 400 adet 12 kilogramlık mutfak tüpünün çalınmasına ilişkin Giresun JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlattı. Hırsızlık ekiplerinin, meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde, şirketin eski çalışanı 24 yaşındaki Ü.H. 19 yaşındaki B.Y. ve 23 K.B. şüphelilerin olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların 400 adet mutfak tüpünü farklı tarihlerde işletmeye ait kamyonet ve kiraladıkları otomobil ile çaldıkları öğrenildi. Çalınan tüpleri Keşap ilçesinde bulunan marketlere ucuz fiyatlı sattıkları ve iş yerini 250 bin TL değerinde zarara uğrattıkları belirlendi. Giresun Merkez ilçesinde gizlendikleri ikametlerde yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından B.Y. ve K.B. adli kontrol ile serbest bırakılırken, Ü.H. ise isimli şahıs tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - 3. Sayfa

Araştırma Jandarma Hisarcık Giresun 3. Sayfa Yerel Haberler

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