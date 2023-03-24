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Tunus'ta 2 günde 5'inci göçmen teknesi battı: 34 kayıp

3. Sayfa Haberleri

Tunus'ta 2 günde 5'inci göçmen teknesi battı: 34 kayıp

Tunus açıklarında son 2 günde 5'inci göçmen teknesinin batması sonucu 34 kişi kayboldu.

Tunus açıklarında son 2 günde 5'inci göçmen teknesinin batması sonucu 34 kişi kayboldu.

Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tunus'ta son 2 gün içinde 5'inci göçmen teknesinin battığı açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Tunus açıklarında batan teknede bulunan 34 Afrikalı göçmenin kaybolduğu aktarıldı. Batan son tekne ile kayıp göçmen sayısı 67'ye yükseldi.

İtalya'da 745 göçmen kurtarılmıştı

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, dün Akdeniz'in 2 farklı noktasında yasa dışı göçmenlere operasyon gerçekleştirmişti. Reggio Calabria bölgesi sahil güvenliği ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen ilk operasyonda, bir balıkçı teknesinde İtalya'ya girmeye çalışan 295 göçmen kurtarılmıştı. İkinci operasyonda ise 450 göçmen kurtarılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2022'nin aynı döneminde Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı bin 300 iken bu yıl aynı dönemde sayı 12 bine yükseldi. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtalya Tunus 3. Sayfa Haberler

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