Tunus İçişleri Bakanı Şerafeddin'in evinde patlama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus İçişleri Bakanı Şerafeddin'in evinde patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tunus İçişleri Bakanı Şerafeddin'in evinde patlama

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in evinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in evinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in evinde patlama yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği aktarıldı. Bakan Şerafeddin patlamadan yara almadan kurtulurken, eşinin hafif yaralandığı öğrenildi. - TUNUS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title