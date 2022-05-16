Tunus İçişleri Bakanı Şerafeddin'in evinde patlama - Haberler

Tunus İçişleri Bakanı Şerafeddin'in evinde patlama
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in evinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in evinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in evinde patlama yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği aktarıldı. Bakan Şerafeddin patlamadan yara almadan kurtulurken, eşinin hafif yaralandığı öğrenildi. - TUNUS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa