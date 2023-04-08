Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 35 ölü

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz'deki düzensiz göçmenlerin dramı devam ediyor. Tunus'tan İtalya'ya doğru yola çıkan göçmen teknesi daha battı. Tunus Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, batan tekneden 14 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, 35 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre 2023'ün ilk üç ayında 499 kişinin Akdeniz açıklarındaki umut yolculuğu ölümle sonuçlandı. - TUNUS