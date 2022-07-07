Tünelde tır yandı, sürücüler mahsur kaldı Tünelde tır yandı, sürücüler mahsur kaldı Tır yangını sebebiyle bayram tatili için giden sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır alev alev yandı, yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tünelde tır yandı, sürücüler mahsur kaldı Tır yangını sebebiyle bayram tatili için giden sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu KOCAELİ - Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır alev alev yandı, yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın, Kocaeli'nin Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti T2 tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan tır alev alev yandı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek uzaklaştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, tırdan geriye sadece iskeleti kaldı. Yangın sebebiyle yoğun trafik oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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