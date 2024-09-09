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Tunceli'de Zırhlı Araç Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Tören Düzenlendi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için il jandarma komutanlığında uğurlama töreni gerçekleştirildi. Uğurlama törenine Tunceli Valisi, jandarma komutanı, savcı ve birçok resmi yetkili katıldı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişleri okundu ve helallik alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için il jandarma komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Ağır yaralı olarak Elazığ'a kaldırılan ancak kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de burada tören düzenlendi.

Tunceli'deki uğurlama, şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başladı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okundu. Helallik alınması ve dualar edilmesinin ardından şehitler, memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ'a gönderildi.

Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, kurum amirleri, askeri erkan, polis, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma tunceli 3-sayfa Ovacık Tören

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