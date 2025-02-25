Tunceli'nin Pülümür İlçesinde Elektrik Yangını
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir evde çıkan yangın, elektrik hattından kaynaklandı. Evde yaşayanlar yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Pülümür ilçesi Ecevit Mahallesi'ndeki bir evde elektrik hattından kaynaklı yangın çıktı. Evde yaşayanların müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik panosu büyük bir bölümü zarar görürken olayla ilgili inceme başlatıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa