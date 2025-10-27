Tunceli Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 60 Gözaltı

Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Takipli KOM ve Planlı İstihbarat Faaliyetleri sonucunda, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplar üzerinden yasa dışı silah ve mühimmat satışı yapıldığı, satılan silah veya mühimmatların kargo şirketleri üzerinden alıcılara ulaştırıldığı tespit edildi. Sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplara nüfuz etmek suretiyle yürütülen takip ve araştırmalar sonucu 77 şüpheliye ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli 31 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve 9 şüphelinin ise halen tutuklu bulunduğu bildirildi.

Yapılan aramalarda 1 adet kalem şeklinde el yapımı suikast silahı, 35 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 686 adet çeşitli çaplarda mermi, 129 adet kurusıkı mermi, 229 adet av tüfeği fişeği, 38 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 32 adet 6136 SKM kapsamında pala/bıçak/muşta, 5 adet silah parçası, 6 adet silah yapımında kullanılan alet, 1 adet silah bakım kiti, 1 adet barut miktarı ölçümünde kullanılan hassas terazi, 1 adet 4011 El Telsizi ile şarj aleti, 2 gram esrar, 14 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Ayrıca, derinleştirilen soruşturma neticesinde yakalanan silah satıcılarının, 3 ayrı kasten öldürme olayının failleri ile DEAŞ Terör Örgütü üyesi olup evinde çok miktarda silah ve mühimmatla yakalanan şüpheliye silah veya mühimmat gönderdikleri öğrenildi. - TUNCELİ