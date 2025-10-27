Haberler

Tunceli Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 60 Gözaltı

Tunceli Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 60 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli İl Jandarma Komutanlığının 31 ilde düzenlediği operasyonda 60 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden yasa dışı silah satışı yapan şebekeye yönelik yürütülen çalışmalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Takipli KOM ve Planlı İstihbarat Faaliyetleri sonucunda, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplar üzerinden yasa dışı silah ve mühimmat satışı yapıldığı, satılan silah veya mühimmatların kargo şirketleri üzerinden alıcılara ulaştırıldığı tespit edildi. Sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplara nüfuz etmek suretiyle yürütülen takip ve araştırmalar sonucu 77 şüpheliye ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli 31 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve 9 şüphelinin ise halen tutuklu bulunduğu bildirildi.

Yapılan aramalarda 1 adet kalem şeklinde el yapımı suikast silahı, 35 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 686 adet çeşitli çaplarda mermi, 129 adet kurusıkı mermi, 229 adet av tüfeği fişeği, 38 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 32 adet 6136 SKM kapsamında pala/bıçak/muşta, 5 adet silah parçası, 6 adet silah yapımında kullanılan alet, 1 adet silah bakım kiti, 1 adet barut miktarı ölçümünde kullanılan hassas terazi, 1 adet 4011 El Telsizi ile şarj aleti, 2 gram esrar, 14 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Ayrıca, derinleştirilen soruşturma neticesinde yakalanan silah satıcılarının, 3 ayrı kasten öldürme olayının failleri ile DEAŞ Terör Örgütü üyesi olup evinde çok miktarda silah ve mühimmatla yakalanan şüpheliye silah veya mühimmat gönderdikleri öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.