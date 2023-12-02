- Tunceli merkezli operasyonda 437 dolandırıcılık olayının faili şebeke çökertildi

Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

TUNCELİ - Türkiye genelinde 437 dolandırıcılık olayının faili şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin vatandaşları milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 437 nitelikli dolandırıcılık olayının faili olduğu tespit edilen şebeke çökertildi. Tunceli'de 1 vatandaşı 1 milyon 475 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Mersin ve Batman illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda "Sazan sarmalı" yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda altın ve para ele geçirilirken Şebekenin Türkiye'de gerçekleşen 437 faili meçhul dolandırıcılık olayının da faili olduğu da tespit edilirken gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada sorguları tamamlanan 6 kişiden 2'si sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şebekenin Türkiye genelinde vatandaşları milyonlarca lira dolandırdığı öğrenildi.