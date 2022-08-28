Tunceli gündem haberi... Tunceli'deki örtü yangını kontrol altına alındı
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Tunceli haberi: Tunceli'deki örtü yangınının kontrol alındığı bildirdi.
Tunceli'deki örtü yangınının kontrol alındığı bildirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Tunceli il merkezimiz Alacık köyü mevkisinde başlayan örtü yangını; Orman Müdürlüğümüz ekipleri ile MUDAK gönüllü ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
(İsmail Yoleri/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa