Tunceli haberleri... Tunceli'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler

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Tunceli haberleri... Tunceli'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli haberleri... Tunceli'de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli 3. sayfa haberi | Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka -7 operasyonu çerçevesinde Tunceli Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet güneş paneli, 1 adet tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli 3. Sayfa Haberler

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