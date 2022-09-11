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Tunceli haberleri: Tunceli'de şehit öğretmenler unutulmadı

3. Sayfa Haberleri

Tunceli haberleri: Tunceli'de şehit öğretmenler unutulmadı

Tunceli haberlerine göre Tunceli'de hain terör örgütü PKK tarafından kaldıkları lojmanlarda şehit edilen öğretmenler, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.

Tunceli'de hain terör örgütü PKK tarafından kaldıkları lojmanlarda şehit edilen öğretmenler, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "11.09.1994 tarihinde Tunceli Mazgirt ilçemizin Darıkent beldesinde hain terör örgütü PKK tarafından kaldıkları lojmanlarda şehit edilen öğretmenlerimizi, şehadetlerinin sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Şehit edilen öğretmenlerimizin şehadetlerinin yıl dönümü olması münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce anma programı düzenlendi" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli PKK 3. Sayfa Haberler

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