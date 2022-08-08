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Tunceli haberleri... Tunceli'de 321 adet kaçak ürün ele geçirildi

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Tunceli haberleri... Tunceli'de 321 adet kaçak ürün ele geçirildi

Tunceli habere göre Tunceli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar esrar maddesi ve 321 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Tunceli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar esrar maddesi ve 321 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mazgirt ilçemizde gerçekleştirilen planlı operasyonda bir miktar esrar maddesi ve kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda 321 adet kaçak ürün ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tunceli 3. Sayfa Haberler

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