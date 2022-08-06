Tunceli haberi! Tunceli'de hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın suç aletleriyle yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli haberi! Tunceli'de hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın suç aletleriyle yakalandı

Tunceli haberi! Tunceli'de hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın suç aletleriyle yakalandı

Edinilen Tunceli haberine göre Tunceli'de evden hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın, yapılan ihbar üzerine polis tarafından suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Tunceli'de evden hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın, yapılan ihbar üzerine polis tarafından suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "5 Ağustos 2022 Cuma günü ilimiz Moğultay Mahallesinde ikametten hırsızlık şeklinde gelen ihbar üzerine, ekiplerimiz intikal etmiş ve suçüstü bir şekilde evden hırsızlık yapmak üzere olan ilimiz dışından geldikleri tespit edilen 3 kadını, suç aletleriyle birlikte yakalamış, yapılan tahkikat neticesi şahısların hakkında çok sayıda geçmiş hırsızlık kaydı olduğu tespit edilmekle birlikte akabinde adliyeye mevcutlu olarak sevk edilmişlerdir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Valiliği Tunceli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title