Tunceli gündem haberleri | Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Tunceli haberlerine göre Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 sığınak içerisinde; 150 adet 7,62 çapında fişek, 100 adet 5,56 çapında fişek, 10 adet pil, 1 adet büyük tüp, 1 adet çadır ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. (Ercan Topaç/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tunceli 3. Sayfa Güncel Haberler

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